Calendari a confronto, la lotta salvezza: Benevento sempre più giù, ora c'è il Crotone

Chi andrà in Serie B? Chi si salverà? La serata di ieri ha sorriso al Genoa, ma anche la Fiorentina ha collezionato un punto fondamentale: entrambe sono salve e giocheranno anche l'anno prossimo in Serie A. Ancora ko il Benevento: cedendo a Bergamo, per i campani la salvezza è sempre più lontana e la retrocessione potrebbe addirittura arrivare nel prossimo turno, visti i quattro punti di distacco da Spezia e Torino, quest'ultimo rimasto al quartultimo posto dopo 0-7 col Milan ma con una gara da giocare in più rispetto alla formazione di Inzaghi e Italiano. Di seguito il calendario da qui a fine campionato.

La classifica

Spezia 35 punti (36 gare)

Cagliari 36 punti (36 gare)

Torino 35 punti (35 gare)

Benevento 31 punti (36 gare)

Parma 21 punti (36 gare)

Crotone 18 punti (35 gare)

16 maggio - 37esima giornata

Benevento-Crotone

Milan-Cagliari

Spezia-Torino

Recupero 24esima giornata

Lazio-Torino 18 maggio

23 maggio - 38esima giornata

Spezia-Roma

Cagliari-Genoa

Torino-Benevento