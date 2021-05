focus Chi ha deciso, chi è in forse, chi deve decidere: il punto sulle 19 panchine di Serie A

Il punto sulle panchine di Serie A dopo le ultime clamorose 24 ore

CHI HA GIÀ DECISO

Partiamo dalle conferme: Gian Piero Gasperini è al lavoro per programmare l'Atalanta del futuro, così come Stefano Pioli al Milan. Semplici dopo il no di Juric è stato confermato dal Cagliari, club con cui era scattato il rinnovo automatico dopo la salvezza. La Fiorentina ripartirà da Gennaro Gattuso, allenatore che lascia il suo posto a Napoli a Luciano Spalletti.

La Roma ha già da tempo ufficializzato l'arrivo di José Mourinho, lo stesso farà a breve il Torino con Ivan Juric. Infine la Juventus, che stamattina ha definito l'accordo per il ritorno di Massimiliano Allegri, e la Lazio, che stanotte ha definito il rinnovo di Simone Inzaghi per le prossime tre stagioni.

IN FORSE

Davide Ballardini al Genoa ha già incassato un primo sì sulla permanenza da Enrico Preziosi: il summit atteso per la prossima settimana dovrebbe sancire la definitiva conferma. Fabrizio Castori è stato il grande artefice della promozione della Salernitana: il contratto c'è, la fiducia pure. Ma è chiaro che con un cambio di proprietà necessario non si possono avere certezze.

Lo Spezia ha proposto il rinnovo a Vincenzo Italiano, tecnico che nell'attuale contratto ha una clausola a un milione di euro per liberarsi e due squadre che lo seguono: Sassuolo ed Hellas Verona. Sinisa Mihajlovic è confermatissimo a Bologna, ma è al momento nella lista dei nomi per la successione di Conte all'Inter. Luca Gotti e l'Udinese presto comunicheranno la decisione, l'Empoli spinge per confermare Dionisi che però ha un paio di alternative sul piatto.

TUTTO DA DECIDERE

Sfumato Simone Inzaghi e con Max Allegri alla Juventus, l'Inter ha iniziato un vero e proprio casting per il dopo Conte. L'Hellas Verona ha in Italiano il primo obiettivo per il dopo Juric ma, ad oggi, Tudor è alternative più che credibile e su cui la società sta lavorando. Fase di valutazione anche per il Sassuolo e per la Sampdoria.