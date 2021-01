focus Classifiche a confronto: +19 Milan! Saldo negativo per Inter, Juventus e Roma

vedi letture

Classifiche a confronto dopo 17 giornate di Serie A. Il Milan capolista rispetto alla passata stagione ha quasi il doppio dei punti, 40 contro 21. Salgo negativo per le tre più dirette inseguitrici: -5 Inter, -9 Juventus e -1 Roma.

In negativo, spicca il crollo di Cagliari e Parma: la squadra di Di Francesco ha 15 punti in meno rispetto alla passata stagione, quella emiliana 13. Di seguito il confronto.

Milan 40 (+19 rispetto alla Serie A 2019/20 dopo 17 giornate)

Inter 37 (-5)

Roma 34 (-1)

*Juventus 33 (-9)

*Napoli 31 (+7)

*Atalanta 31 (=)

Sassuolo 29 (+10)

Lazio 28 (-9)

Hellas Verona 27 (+7)

Benevento 21 (in Serie B)

Sampdoria 20 (+5)

Fiorentina 18 (+1)

Bologna 17 (-5)

Spezia 17 (in Serie B)

*Udinese 16 (-2)

Cagliari 14 (-15)

Genoa 14 (+3)

Torino 12 (-9)

Parma 12 (-13)

Crotone 9 (in Serie B)

*=Una gara in meno