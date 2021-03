focus Serie A, chi è più in forma? Così nelle ultime 10 gare: Juve-Dea 22 punti, Crotone solo 3

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus, vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club di Serie A nelle ultime dieci partite di campionato disputate.

L’Inter, complice il rinvio col Sassuolo, resta prima anche in questa graduatoria con 28 punti nelle ultime 10 uscite. La Juventus esce con le ossa rotte dal confronto casalingo col Benevento, ancora di più se si considera lo stato di forma: i bianconeri, nonostante tutto, restano secondi in A nelle ultime dieci gare, mentre i campani terzultimi ad appena 8 punti. Completa il podio l’Atalanta, che aggancia la Juve a 22. Chiude la classifica il Crotone: appena 3 punti nelle ultime 10 partite. Ecco il dato.

Inter 28 punti conquistati nelle ultime 10 gare di campionato

Juventus 22

Atalanta 22

Lazio 21

Napoli 19

Genoa 16

Udinese 16

Milan 16

Roma 16

Bologna 14

Sampdoria 12

Hellas Verona 11

Fiorentina 11

Torino 11

Spezia 11

Sassuolo 10

Benevento 8

Cagliari 8

Parma 6

Crotone 3