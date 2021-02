focus Top e Flop 20 di A, Muriel davanti a tutti. Hakimi entra in classifica

In attesa che Zlatan Ibrahimovic torni ad avere il numero minimo di partite a voto per rientrare in classifica, Luis Muriel si gode il primato in questa classifica di rendimento di Serie A dopo 21 turni. Recupera posizioni Cristiano Ronaldo, dal settimo al quinto posto. Scivola Zaccagni, esce McKennie ed entra Hakimi. Queste le Top e Flop 20:

TOP 20

6,66 MURIEL (Atalanta)

6,60 LOZANO (Napoli)

6,55 LUKAKU (Inter)

6,55 IMMOBILE (Lazio)

6,53 RONALDO (Juventus)

6,53 MKHITARYAN (Roma)

6,50 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,50 NZOLA (Spezia)

6,50 BELOTTI (Torino)

6,47 GOSENS (Atalanta)

6,45 SANCHEZ (Inter)

6,45 BARELLA (Inter)

6,43 BERARDI (Sassuolo)

6,43 DONNARUMMA (Milan)

6,43 DE PAUL (Udinese)

6,42 CALHANOGLU (Milan)

6,42 INSIGNE (Napoli)

6,40 SILVESTRI (Hellas Verona)

6,39 HAKIMI (Inter)

6,39 MILINKOVIC-SAVIC (Lazio)

FLOP 20

5,36 MARRONE (Crotone)

5,46 LUPERTO (Crotone)

5,47 CORNELIUS (Parma)

5,50 IONITA (Benevento)

5,50 MAGALLAN (Crotone)

5,54 TUIA (Benevento)

5,54 DABO (Benevento)

5,55 HENRIQUE (Crotone)

5,57 BRUNO ALVES (Parma)

5,58 GOLEMIC (Crotone)

5,58 KALINIC (Hellas Verona)

5,58 IACOPONI (Parma)

5,59 LYANCO (Torino)

5,59 PULGAR (Fiorentina)

5,61 HERNANI (Parma)

5,63 FOULON (Benevento)

5,63 DI CARMINE (Crotone)

5,64 KOUAME (Fiorentina)

5,65 RODRIGUEZ (Torino)

5,66 LASAGNA (Hellas Verona)