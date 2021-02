focus Top e Flop 20 di A, torna Ibrahimovic e si riprende il primo posto

È tornato Zlatan Ibrahimovic e si prende immediatamente il primo posto. L'asso svedese, con la presenza contro lo Spezia, torna ad avere il numero minimo di presenze per entrare nella classifica di rendimento di Tuttomercatoweb. Con lui, anche Davide Zappacosta che dopo un lungo stop per infortunio si sta prendendo il Genoa. Undici squadre diverse rappresentate nelle prime undici posizioni della Top 20, tanto Crotone nella controclassifica. Ecco le due graduatorie dopo 22 giornate, sono presi in considerazione i giocatori che hanno preso voto almeno in 11 occasioni:

TOP 20

6,77 IBRAHIMOVIC (Milan)

6,74 MURIEL (Atalanta)

6,68 LUKAKU (Inter)

6,62 LOZANO (Napoli)

6,52 MKHITARYAN (Roma)

6,50 ZACCAGNI (Hellas Verona)

6,50 CRISTIANO RONALDO (Juventus)

6,50 NZOLA (Spezia)

6,50 BELOTTI (Torino)

6,48 IMMOBILE (Lazio)

6,47 BERARDI (Sassuolo)

6,45 SANCHEZ (Inter)

6,44 GOSENS (Atalanta)

6,44 INSIGNE (Napoli)

6,43 BARELLA (Inter)

6,40 LAUTARO MARTINEZ(Inter)

6,40 DONNARUMMA (Milan)

6,39 MILINKOVIC-SAVIC (Lazio)

6,38 DE PAUL (Udinese)

6,36 ZAPPACOSTA (Genoa)

FLOP 20

5,36 MARRONE (Crotone)

5,44 CORNELIUS (Parma)

5,46 LUPERTO (Crotone)

5,50 IONITA (Benevento)

5,50 MAGALLAN (Crotone)

5,54 TUIA (Benevento)

5,54 GOLEMIC (Crotone)

5,54 DABO (Benevento)

5,55 HENRIQUE (Crotone)

5,57 BRUNO ALVES (Parma)

5,58 KALINIC (Hellas Verona)

5,58 IACOPONI (Parma)

5,59 LYANCO (Torino)

5,60 KOUAME (Fiorentina)

5,60 HERNANI (Parma)

5,63 ZAZA (Torino)

5,65 FOULON (Benevento)

5,65 DI CARMINE (Crotone)

5,65 RODRIGUEZ (Torino)

5,66 PATRIC (Lazio)