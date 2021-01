Fonseca ritrova Mkhitaryan, altro allenamento individuale invece per Dzeko. Le ultime da Trigoria

Ultimissime da Trigoria, dove è in corso l'allenamento della Roma. Pedro e soprattutto Dzeko hanno svolto ancora un lavoro individuale (il bosniaco - al di là delle voci fuori dal campo - soffre di problema al flessore della coscia sinistra), mentre la buona notizia arriva da Mkhitaryan. L'armeno è rientrato parzialmente in gruppo e Fonseca proverà a recuperarlo per la gara di domenica (in programma alle 20.45 all'Olimpico).