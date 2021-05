Fonseca: "Voglio fare il bene della Roma fino all'ultimo giorno. Mourinho? Grande allenatore"

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, parla così in conferenza stampa del suo addio alla Roma e dell'approdo del connazionale Mourinho al suo posto. L'addio di un tecnico alla propria panchina con un mese di anticipo non è certo una consuetudine per il calcio italiano: "Per me la professionalità è un valore sacro, sono qui come se fosse il primo giorno: motivato e voglioso di fare il bene della Roma fino all'ultimo giorno in cui sarò qui. Mourinho è un grande allenatore, farà un grande lavoro qui".