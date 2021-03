FOTO - Juve-Porto: l'1-1 di Federico Chiesa. Le immagini dell'esultanza del numero 22

vedi letture

Ancora lui, dopo il gol dell'andata, ancora Federico Chiesa. Lancio in profondità per Ronaldo, sponda del portoghese per il numero 22 e piattone sotto l'incrocio dei pali per il momentaneo 1-1. Di seguito le immagini di TuttoMercatoWeb.com dell'esultanza dell'ex Fiorentina.