FOTO - Roma, Reynolds è partito da Dallas: domani è atteso nella Capitale

Tutto fatto per Bryan Reynolds alla Roma. Come fa sapere lo stesso calciatore attraverso i propri social, il terzino statunitense è in viaggio alla volta della Capitale italiana. Il giocatore ha pubblicato una foto che lo ritrae all’aeroporto di Dallas da cui è partito. Domani sarà in Italia per ultimare gli ultimi dettagli burocratici con il club giallorosso.