tmw Tutto pronto per l'arrivo di Reynolds a Roma. È atteso domani

Nessuna frenata o simili, solo questione di tempi che in era di pandemia rischiano di dilatarsi. Come in questo caso. Però Bryan Reynolds alla Roma è un affare già definito nei dettagli, una lunga rincorsa che il club giallorosso ha (quasi) portato a termine. Manca lo sbarco in Italia, visite e firma. Il terzino americano in partenza da Dallas con scalo in Germania è atteso domani a Roma. Poi, dopo un gennaio di corteggiamenti, potrà finalmente iniziare la sua storia nel club di Friedkin. Voluto, atteso, desiderato. Domani. Solo questione di tempo.