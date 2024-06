Francia, ansia per Deschamps: si ferma Theo Hernandez in allenamento. La situazione

Tegola per Didier Deschamps. La Francia è al lavoro per preparare il debutto all'Europeo che sarà lunedì prossimo contro l'Austria. Nella giornata odierna, riporta l'edizione online de L'Equipe, l'esterno del Milan ha interrotto l'allenamento ed è rientrato negli spogliatoi. Il terzino sinistro ha subito una contusione nel match amichevole contro il Canada e, evidentemente, non lo ha ancora smaltito del tutto. Resta in dubbio la sua presenza in campo per la sfida d'esordio ma va anche detto che c'è tutto il tempo per recuperare. Sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più.

La situazione

Nell’allenamento odierno che i Bleus hanno svolto a Paderborn c’erano anche Adrien Rabiot e Aurelien Tchouameni. I due centrocampisti hanno saltato le due amichevoli contro Lussemburgo e Canada. Il calciatore della Juventus aveva un dolore al polpaccio ma ha svolto regolarmente gli esercizi. Per quanto riguarda invece il giocatore del Real Madrid si sta riprendendo da una frattura al metatarso. Dopo un’ora e un quarto Tchouameni ha ripreso ad allenarsi a parte.

Il calendario della Francia

Il calendario dei transalpini nel girone sarà il seguente: la prima giornata sarà lunedì prossimo alle 21 contro l’Austria mentre venerdì 21 sempre alle 21 ci sarà il big match contro l’Olanda per poi chiudere mercoledì 25 alle 18 contro la Polonia.