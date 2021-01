Freitas su Pioli: "In pochi come lui. Presto allenerà la Nazionale"

Stefano Pioli è uscito dalla Coppa Italia col suo Milan ma decisamente a sorpresa rispetto ai prospetti di inizio anno, è ancora primo in classifica in Serie A davanti proprio ai nerazzurri. Di lui ha parlato Carlos Freitas, direttore sportivo che ha collaborato col tecnico rossonero ai tempi della sua esperienza alla Fiorentina: "Stefano fa parte del mio gruppo di amici veri. Abbiamo vissuto insieme la tragedia di Davide e siamo rimasti legati per la vita. Non è un rapporto allenatore-dirigenti, ma di vera amicizia - ha dichiarato a Lady Radio - Professionalmente non mi stupisce: ha dimostrato di essere un uomo. Come lui ce ne sono pochi. Ha creato un ambiente a Milanello grazie al quale il Milan si sente la squadra più forte, nonostante ci siano state squadre che hanno speso palate di soldi per essere prime. In un futuro prossimo. Presto sono sicuro che allenerà la Nazionale, se lo merita".