Frenata Vanoli, 3 sconfitte con 3 reti subite: al Toro non accadeva da quattro anni

Un'altra sconfitta, ancora per 3 a 2: un film già visto per il Torino quello maturato oggi a Cagliari, dopo le sconfitte rimediate con lo stesso punteggio contro Inter e prima ancora Lazio. Era da ottobre 2022 che il Torino non perdeva tre partite di fila in Serie A. In particolare i dati Opta evidenziano come i granata abbiano collezionato tre gare di massimo campionato con almeno tre reti subite per la prima volta da novembre 2020 (quattro in quel caso).

Al termine del match di oggi, Vanoli ha detto sulla fase difensiva a Sky Sport: "Dobbiamo essere più attenti. Eravamo stati bravi a pareggiare e rimontare, poi dopo il vantaggio abbiamo subito la bravura del Cagliari sulle palle inattive. Io avevo chiesto ai miei una partita da uomini, l'hanno fatta. Dobbiamo però essere più bravi, più furbi e più concentrati. La prestazione della squadra è stata ottima. È mancato il risultato, che è un po' che non viene. Dobbiamo continuare così, siamo stati premiati tanto a volte e adesso meno".

Poi ancora, sul miglioramento della fase difensiva: "Si migliora lavorando, visti anche i tanti cambiamenti che abbiamo fatto nella rosa rispetto all'anno passato. Davanti Adams e Sanabria hanno fatto veramente bene stasera. Dobbiamo migliorare nella fase difensiva, perché perdiamo l'uomo o siamo poco attenti. C'è mancato quel qualcosa in più che dobbiamo dare tutti, ancor di più in questo periodo tra assenze e difficoltà".