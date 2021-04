Futuro incerto per Dybala: riprende quota lo scambio con il PSG per Mauro Icardi

Repubblica oggi in edicola fa le carte al presente e al futuro di Paulo Dybala. La Joya è pronta per tornare in campo e per dar man forte alla Juventus nella rincorsa Champions. Intanto il rinnovo di contratto è congelato, non ci sono schiarite all'orizzonte e tornano di moda le voci su uno scambio con il Paris Saint-Germain con Mauro Icardi.