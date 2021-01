Gaich al Benevento, Foggia: "Lo seguivo da oltre un anno ma non potevo bruciare il nome..."

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss Napoli' nel giorno in cui sta definendo il suo secondo e probabilmente ultimo acquisto di questa sessione invernale di calciomercato, ovvero il centravanti argentino classe '99 Adolfo Gaich dal CSKA Mosca. Llorente era un’ipotesi, con il giocatore ci abbiamo anche parlato ma ora siamo ad un passo di Gaich.

Foggia nel corso del botta e risposta ha poi così presentato i due innesti per la seconda parte di stagione: "Gaich ha una presenza fisica importante, lo seguivo da oltre un anno. Siamo una piccola realtà e non potevo palesare l’interesse del Benevento altrimenti bruciavo il nome e squadre più importanti potevano soffiarcelo. Depaoli è un 1997 con più di 100 presenze in serie A, è un giocatore molto duttile e ci può dare una mano in diverse zone del campo. Può fare il quinto, esterno o anche la mezzala. E’ quello che ci serviva e siamo contenti del suo arrivo".