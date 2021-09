Galatasaray-Lazio, Dervisoglu: "Sono emozionato, prima volta davanti ai nostri tifosi"

Halil Dervişoğlu ha parlato in conferenza stampa della sfida contro la Lazio: "Sono molto emozionato per la partita contro la Lazio. Per la prima volta giocherò davanti ai tifosi del Galatasaray - l'attaccante è arrivato in prestito dal Brentdford - Siamo concentrati e preparati per la sfida di domani. Speriamo di fare una buona prestazione davanti ai nostri tifosi e di conquistare il successo. La Lazio è un avversario difficile, ma sappiamo di cosa siamo capaci".