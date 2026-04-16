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Galbiati duro su Kean: "Non sposta nulla, è impalpabile: meglio una Fiorentina operaia"

Galbiati duro su Kean: "Non sposta nulla, è impalpabile: meglio una Fiorentina operaia"TUTTO mercato WEB
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 17:36Serie A
Giacomo Iacobellis

Intervistato da Lady Radio nel giorno di Fiorentina-Crystal Palace, l'ex giocatore viola Roberto Galbiati ha parlato così della sfida di Conference League in programma questa sera al Franchi: "Il Crystal Palace ha fatto un'ottima partita anche questo weekend contro il Newcastle e ora ha pure ritrovato il suo bomber Mateta in forma. Sta facendo un campionato onesto, da metà classifica di Premier, che però in questo momento equivale alla zona Champions della Serie A".

Su Moise Kean l'attacco di Galbiati è duro, netto, categorico: "La questione di Kean è particolare: credo che un giocatore debba saper resistere alle pressioni esterne ma anche ai dolori fisici. Lo vedo poco propenso a soffrire per la squadra. La vittoria con la Lazio è stata una vittoria per la Fiorentina operaia. Sinceramente che ci sia Kean o meno, oggi come oggi, a me cambia poco. Non sposta nulla, è impalpabile".

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