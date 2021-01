Gasperini e l'acquisto di Aleksey Miranchuk: "Dobbiamo scoprire il suo ruolo, verrà fuori"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, mister Gian Piero Gasperini ha parlato così dello scarso protagonismo del nuovo acquisto Aleksey Miranchuk in questa prima parte di stagione: "Deve inserirsi, è stato fuori molto. Si vede che viene da un altro campionato, ma si vedono anche i valori. Bisogna scoprire il suo ruolo. Ci sono dei giocatori che dopo due giornate sono titolari e altri invece che ci mettono un po' di più. L'Atalanta non è fatta di un solo giocatore, lui verrà fuori. In questo momento abbiamo tanti calciatori che fanno bene, metterei in evidenza loro", le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta sul fantasista ex Lokomotiv Mosca.