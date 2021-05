Gasperini: "I traguardi li abbiamo messi strada facendo ma non è ancora tempo di bilanci"

Cosa si augurava a inizio stagione? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta che alla vigilia della sfida contro il Genoa - gara valida per la 37esima giornata di Serie A - ha risposto così:

"I traguardi li abbiamo messi strada facendo, man mano che andavamo avanti. Abbiamo cambiato faccia, non siamo più la squadra che si deve salvare, anche se in questo il presidente è sempre molto scaramantico. Abbiamo giocato tantissimo, da giugno abbiamo fatto più di 50 partite più le coppe, abbiamo giocato quasi ogni tre giorni. Adesso ci sono le ultime partite, quelle che contano, poi i bilanci si faranno".

