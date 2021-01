Gasperini: "Ilicic giocatore recuperato. Lo vedo inserito bene, sta facendo cose determinanti"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match col Sassuolo, mister Gian Piero Gasperini ha dato il proprio parere anche sul recupero di Josip Ilicic: "Se gioca così va molto meglio, poi non ci sono limiti. È un giocatore recuperato, l'ho detto anche altre volte. Lo vedo inserito bene in squadra, sta facendo delle cose determinante. Il suo ruolo è difficile, abbiamo più ricambi in quella posizione. Deve essere sempre al meglio della condizione per fare bene", le dichiarazioni del tecnico dell'Atalanta.