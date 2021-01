Gasperini: "Partita decisa da episodi. Lazio? Finisce spesso dietro, oggi è andata bene"

L'Atalanta perde contro la Lazio e si lascia scappare un'occasione importantissima per allungare sulle inseguitrici in ottica qualificazione alla prossima Champions League. Una battuta d'arresto pesante per gli uomini di Gian Piero Gasperini che, ai microfoni di Dazn, non fa drammi per il risultato maturato sul campo: "Il gol iniziale ha cambiato la partita dando modo alla Lazio di giocare negli spazi. Non sono deluso per la partita di oggi perché la squadra ha dimostrato di essere in condizione. Avevamo anche riaperto la partita, purtroppo abbiamo preso dei gol balordi. E' una di quelle partite decise dagli episodi, ma l'Atalanta non mi è dispiaciuta", le sue parole.

Gli errori della difesa nascono dalla mancanza di concentrazione?

"Mercoledì scorso in 10 eravamo riusciti a fare gol chiudendoci in difesa e non concedendo niente. Oggi dovevamo rimontare, abbiamo creato; ci credevamo anche perché avevamo energia superiore alla Lazio".

Ci è sentita la mancanza di Hateboer e Gosens?

"Abbiamo dovuto modificare il nostro modo di giocare. Sono giocatori importanti, ma anche Maehle e Ruggeri hanno fatto bene, contro Lazzari non era facile. Abbiamo anche ruotato giocatori, mercoledì abbiamo una partita importante. Peccato per il terzo gol perché l'avevamo raddrizzata".

Soddisfatto della difesa a quattro?

"Si può riproporre anche se era solo per cercare di rimontare. E' una partita che non è girata bene, ma abbiamo dimostrato di essere in condizione"

Con la Lazio sono sempre partite sentite?

"Venivano da molte sconfitte, finiscono spesso dietro a noi e c'è una finale di Coppa Italia rimasta un po' in sospeso. Oggi è andata bene a loro, noi siamo fiduciosi di ripeterci e abbiamo visto che possiamo competere anche con loro".