Gasperini sul nuovo arrivato Maehle: "Convinti possa essere utile, ma col Sassuolo non ci sarà"

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato così l'arrivo già ufficializzato del laterale danese Joakim Maehle in questa finestra di mercato: "È appena arrivato, non sarà disponibile per domani. Visto che è arrivato prima dell'inizio del mercato vuol dire che c'è la convinzione che possa essere un giocatore utile. Questo è già un bel biglietto da visita", le parole in conferenza stampa del tecnico nerazzurro sul classe '97 ex Genk.