"Gattuso rischia? E' surreale". Ulivieri attacca De Laurentiis: "Questo è autolesionismo"

"Gattuso a rischio? A me sembra una situazione surreale. A me pare una grande ingiustizia il punto al quale siamo arrivati. Vuol dire non andare a leggere all’interno delle partite e non saper valutare ciò che è successo alla squadra. Vuol dire fare danni e se questo arriva proprio dalla società è puro autolesionismo". Parole e pensieri di Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori che ai microfoni di 'Radio Marte' - nel giorno di Napoli-Juventus - s'è così espresso sul momento della squadra partenopea. "Gattuso e Pirlo? Non so da che parte stare, in questo momento a livello di cuore mi verrebbe di stare vicino a chi dei due è più in difficoltà. Sono certo sarà una bella partita: la Juventus si sta riprendendo, il Napoli ha offerto ottime prestazioni ma pure prestazioni sottotono, ha perso partite che non doveva perdere come contro il Genoa, con cui ha dominato, oppure quella contro l’Inter. A volte però i calciatori le disgrazie se le vanno a cercare, o perché c’è una preoccupazione eccessiva oppure perché il valore tecnico è da migliorare".