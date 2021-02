Genoa, Badelj: "Ce l'abbiamo messa tutta. Da lunedì si pensa all'Inter"

Milan Badelj, autore del gol del definitivo 2-2 nella partita del pomeriggio contro l'Hellas Verona, commenta ai microfoni di Genoa Channel: "Questo gol lo ricorderò. E' arrivata la palla e ho cercato di prenderla bene, non ho guardato il portiere sapendo che c'erano molti giocatori in area e lui non l'avrebbe potuta vedere partire. Meno male che sono riuscito a prendere la porta".

Avete tirato molto, fino alla fine avete avuto forza:

"Ce l'abbiamo messa tutta, stiamo lavorando molto e con tanta intensità, e allo stesso tempo con qualità. Non è un caso che siamo dentro la partita fino alla fine, fisicamente, caratterialmente, in ogni modo".

Cosa scatta nella testa dei giocatori quando va recuperata la partita con un uomo in meno?

"Tutti quanti siamo consapevoli di dover restare dentro la partita anche se si va sotto. Bisogna tenere duro nei momenti di sofferenza, l'abbiamo mostrato anche nelle ultime 10-12 partite, mentalmente siamo forti anche nei momenti di difficoltà. Mentalmente siamo forti, sappiamo sacrificarci nei momenti di difficoltà. Per gli avversari non è facile dopo che attacca molto e non riesce a chiudere la partita, poi noi abbiamo qualità e possiamo riprenderla".

Vi adattate anche a nuove situazioni: Shomurodov ha fatto il centrocampista.

"Queste sono le qualità di ognuno di noi. Ci sono giocatori bravi ad adattarsi nel momento del bisogno come oggi, quando siamo rimasti in 10. Pjaca si è trovato pronto sulla trequarti, Eldor ha fatto benissimo: davanti abbiamo soluzioni importanti che ci fanno stare più sereni dietro, perché sappiamo che Marko, Eldor, Goran, Gianluca e Mattia possono fare la differenza in ogni momento".

Come si prepara ora la partita con l'Inter?

"Fino alla domanda non pensavo all'Inter (ride, ndr). Ci godiamo il punto, poi da domani penseremo all'Inter".