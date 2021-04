Genoa, Ballardini: "Non c'è oggi una quota salvezza, dietro ci sono squadre di altissimo livello"

vedi letture

C'è già oggi una quota salvezza? Alla vigilia della sfida contro lo Spezia, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha risposto anche a questa domanda in conferenza stampa: "Penso di no perché dietro ci sono squadre di altissimo livello. E quindi le squadre di altissimo livello, da qui alla fine, faranno certamente delle prestazioni e faranno dei punti. Oggi quanti punti servono non lo so dire".

Clicca QUI per la conferenza stampa integrale di Davide Ballardini.