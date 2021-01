Genoa, Ballardini pensa già al Cagliari: "Squadra di livello superiore rispetto alla sua classifica"

Intervistato da Genoa Channel, il tecnico rossoblu Davide Ballardini ha commentato così lo 0-0 di oggi contro l'Atalanta: "Oggi abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove per le occasioni avute meritavamo il gol, poi nella ripresa qualcosa abbia subito, ma alla fine è arrivato un buon punto. È la base di un percorso che bisogna continuare a fare, se non sei attento e non sei umile tutto il resto non conta. Il Cagliari? Le gare sono tutte difficilissime, il Cagliari è una squadra che per la rosa che ha non dovrebbe stare nella posizione in cui si trova. Ci prepareremo al meglio sapendo che affrontiamo una squadra di livello superiore rispetto alla classifica che ha".