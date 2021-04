Genoa, Ballardini su Immobile e Correa: "Sbagliato pensare che la Lazio sia solo loro due"

Nel corso della conferenza stampa odierna in casa Genoa, Davide Ballardini ha parlato della Lazio, prossimo avversario in campionato. "La Lazio ha una rosa straordinariamente forte, hanno qualità e fisicità. Poi è una squadra solida. Pensare che possano metterti in difficoltà solo con uno o due giocatori è un pensare non giusto, loro in tutti i reparti hanno grandissimi giocatori. Servirà una grandissima partita con attaccanti molto dinamici, dovremo essere bravi nello stare corti e stretti. Se la squadra sta corta, stretta e si aiuta riesce anche a limitare questi giocatori bravi".