Genoa-Benevento, le formazioni ufficiali: c'è Zappacosta, Inzaghi con Gaich-Lapadula

vedi letture

Genoa e Benevento vogliono compiere un allungo importante per la salvezza. Al "Ferraris" rossoblu e giallorossi si affrontano dopo aver raccolto entrambe quattro punti nelle ultime quattro partite - una vittoria, un pareggio e due sconfitte di fila per entrambe -. Davide Ballardini ritrova Zappacosta dopo l’infortunio. Il provino di questa mattina ha dato buoni esiti e l’ex Roma e Chelsea viene schierato dal primo minuto a sinistra. In difesa Masiello, Rodovanovic e Criscito giocano davanti a Perin mentre a centrocampo giocano Strootman, Badelj e Zajc con Biraschi alto a destra. Schieramento speculare per Pippo Inzaghi che si affida in attacco a Lapadula, ex di turno, e Gaich supportati sulle corsie laterali da Depaoli e Improta. In difesa davanti a Montipò spazio Tuia, Glik e Barba con Viola in cabina di regia con Ionita ed Hetemaj mezzali.

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Strootman, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro.

Benevento (3-5-2): Montipò; Tuia, Glik, Barba; Depaoli, Ionita, Viola, Hetemaj, Improta; Gaich, Lapadula.