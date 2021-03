Genoa, bicchiere mezzo pieno dopo il derby. Zappacosta: "Peccato non aver segnato coi tifosi"

"All'ultimo momento il mister mi ha detto di giocare a sinistra, mi sono adattato perché comunque in passato ho ricoperto il ruolo. Diciamo che è stata una gara particolare, peccato averla giocata con lo stadio vuoto". Parla così Davide Zappacosta a Genoa Channel dopo l'1-1 nel derby contro la Sampdoria: "Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo concesso davvero poco e il gol è arrivato solo su una palla inattiva. Io mio gol? Un'emozione grandissima, ma sarebbe stato tutt'altra cosa in uno stadio pieno. Tre vittorie su tre quest'anno nel derby? Un buon dato, vuol dire che la squadra lotta, soprattutto in queste partite. Ora guardiamo il bicchiere mezzo pieno e ripartiamo dalla voglia messa in campo".