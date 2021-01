Genoa, da domani Strootman in gruppo. La convocazione può arrivare già con l'Atalanta

Il Genoa di Ballardini ha altre priorità in testa, ed è logico che sia così dopo ché il cambio di passo in classifica grazie al tecnico ravennate - sette punti nelle prime quattro partite della sua gestione - richiederà ora di tenere alta la guardia già a partire dalla trasferta di domenica prossima contro l'Atalanta. Stasera, dunque, spazio alle seconde linee, secondo un canovaccio già visto quest’anno contro il Catanzaro e, in parte, nel derby-bis con la Sampdoria.

Strootman quasi pronto - Ieri, però, rimanendo in tema-salvezza, è stato anche il giorno dell’arrivo a Genova di Kevin Strootman dall’Olympique Marsiglia, un innesto di peso per i rossoblù in una mediana che aveva bisogno di un centrale del suo valore. Strootman - sottolinea La Gazzetta dello Sport - si aggregherà da domani al gruppo di Ballardini ed è probabile che venga convocato per la trasferta di domenica a Bergamo contro l'ex Gasperini.