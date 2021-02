Genoa, Destro coi piedi per terra: "Questo è solo l'inizio, ma la scommessa non è vinta"

"La scommessa non è ancora vinta, assolutamente no". Mattia Destro non vuole cali di concentrazione, specie da sè stesso, nonostante i nove gol in 17 apparizioni stagionali. Questo il pensiero dell'attaccante italiano, espresso ai microfoni di Tuttosport: "Questo è solo l'inizio. Ho fatto una scommessa su me stesso e sicuramente siamo sulla buona strada ma è solo inizio, dobbiamo continuare così perché stiamo facendo delle ottime partite e l'obiettivo è domenica dopo domenica fare sempre meglio".