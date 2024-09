Live TMW Genoa, Gilardino: "Contento della reazione dei ragazzi da squadra consapevole"

14.59 - Un pareggio che sa di vittoria per il Genoa. Al "Ferraris" al 96' De Winter ha regalato l'1-1 contro la Roma. Al termine del match, il tecnico Alberto Gilardino incontrerà i media in conferenza. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

15.17 - Inizia la conferenza stampa di Alberto Gilardino.

Oggi due partite diverse.

"E' una conseguenza di caratteristiche nell'inizia la gara in un modo e portarla nel secondo in un altro. Nel secondo tempo abbiamo fatto troppo poco per impensierire una squadra come la Roma con grandissima qualità. Loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni e potevano anche farci male in altre situazioni. Nel primo tempo dovevamo far meglio, nella ripresa abbiamo cambiato qualcosa. Malinovskyi avevo il pensiero di farlo partire dall'inizio ma è tornato dalla Nazionale con una botta al ginocchio. Per noi è un giocatore importante, abbiamo necessità di avere un atteggiamento come il secondo tempo ma serve equilibrio. Sono contento della reazione dei ragazzi, davvero importante e da squadra consapevole".

Malinovskyi più tre giocatori offensivi?

"Può essere un'opzione anche in base a chi andiamo ad affrontare e lo può essere anche a gara in corso. Oggi non avevo a disposizione Messias e Zanoli che in quella disposizione tattica possono lavorare in quel modo. Ci stiamo pensando e riuscire a cambiare a fine primo tempo o durante la gara diventa fondamentale".

Unità fra te e la squadra.

"E' un gruppo unito e che lavora in settimana. E' normale che non dobbiamo pensare di essere bravi perché fra cinque giorni abbiamo una partita importante per questo campionato. Gli ho fatto i complimenti. Noi abbiamo bisogno di tutti".

Bani come sta?

"Non era il caso di rischiarlo, abbiamo tre gare in una settimana. Non è appostissimo e speriamo che possa rimettersi in questi giorni".

Quattro gare e due gol dei difensori.

"Dobbiamo cercare di portare gol ovunque da tutte le zone del campo. C'è la voglia di andare a riprendere la partita e portare più uomini in area. Questa voglia ci ha premiato".

Gollini?

"Ha tenuto in piedi la partita, sta lavorando e migliorando fisicamente. Sono contento di lui come dei ragazzi che lavorano con lui. Ci sono Leali e Sommariva e avere dei secondi e dei terzi che alzano il livello di prestazione è importante".

Avete riacceso l'ambiente.

"Lo abbiamo percepito anche noi nel secondo tempo dove abbiamo avuto due o tre situazioni. L'apporto del nostro popolo è importante, abbiamo bisogno di loro perché ci sono momento nella partita dove ci serve la loro mano".

Pinamonti?

"Non siamo riusciti a metterli nel primo tempo in grado di esprimersi. Andrea é un giocatore che lavora tanto nella fase difensiva. Nel secondo tempo, portandolo vicino ad Ekuban con Vitinha sull'esterno è andato meglio".

Bohinen?

"E' entrato bene e con fiducia. Ha toccato tanti palloni e ha pulito tanti palloni. Ha una fisicità che deve sfruttare per velocizzare il gioco. Avrà il suo spazio".

Hai chiesto spiegazioni sul gol della Roma?

"Oggi ero già troppo agitato non sono andato a chiedere spiegazioni all'arbitro (sorride ndr), ho mandato i miei collaboratori. Devo rivedere la partita e fare delle considerazioni".

15.28 - Termina la conferenza stampa di Alberto Gilardino.