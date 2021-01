Genoa, il mercato dipende da Scamacca. I rossoblù si cautelano sondando l'ex Niang

vedi letture

Genoa, idea Niang

Il mercato del Genoa, per quanto riguarda l'attacco, ruota attorno alla possibile uscita di Scamacca (in direzione Juve, ndr). Così, i rossoblù si stanno cautelando in caso di addio: ci sono stati dei contatti - riporta Sky Sport - anche per il ritorno di Niang, ma non approfonditi - almeno per il momento - per aspetti caratteriali: sull’attaccante dell Rennes c’è anche l’Udinese, se dovesse sfumare Cutrone conteso dal Parma.