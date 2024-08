Genoa-Inter, le formazioni ufficiali: Gollini subito titolare, Bisseck preferito a Pavard

Si riparte. La Serie A 2024/2025 inizia nel segno di chi ha vinto il campionato al termine della sua scorsa edizione. Ad aprire le danze sarà l'Inter campione d'Italia in carica, ospite del Genoa al Ferraris. Calcio d'inizio alle 18,30: arbitra Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Di seguito le formazioni ufficiali.

Alberto Gilardino non può ancora puntare su Pinamonti, a disposizione dalla prossima giornata. In avanti ci sarà così Messias a supporto di Vitinha; esordio in porta dall'inizio per Gollini. Malinovskyi preferito a Thorsby in mediana.

Simone Inzaghi sceglie la formazione di base che ha portato alla seconda stella al termine dello scorso campionato. Bisseck vince il ballottaggio con Pavard in difesa, Darmian preferito a Dumfries sulla destra. Thuram e Lautaro in attacco, Taremi parte dalla panchina.

GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliamo, Bani, De Winter; Zanoli, Frendrup, Badelj, Malinowski, Martin; Messias, Vitinha.

Allenatore: Gilardino.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

Allenatore: Inzaghi.