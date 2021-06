Genoa, Lammers si avvicina. Trattativa viva col Milan per Caldara e Conti

vedi letture

Sam Lammers si avvicina al Genoa, con l'Atalanta pronta a lasciarlo partire in prestito dopo il corteggiamento iniziato l'inverno scorso. Il Grifone poi si muoverà per la difesa, con Andrea Conti che resta il nome più caldo, con il Milan che lo cederebbe volentieri e Preziosi che, in caso di prezzo giusto, potrebbe anticipare l'acquisto vista la scadenza dell'accordo con i rossoneri nel 2022. Infine sempre con il club milanista le parti parleranno di Caldara, che però in caso di cessione a titolo definitivo, potrebbe costare troppo per le casse genoane. Ballardini, Preziosi e Marroccu si vedranno nelle prossime ore per organizzare una strategia di mercato. A riportarlo è Tuttosport.