Genoa, per la difesa spunta il nome di Dragusin: la Juve può girarlo in prestito

vedi letture

Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, il difensore della Juventus Radu Dragusin, 19enne che ha già esordito in Serie A e che è una colonna della Nazionale U21 della Romania, potrebbe essere girato in prestito al Genoa per permettergli di giocare e crescere, magari inserendolo nell'ambito della trattativa che nelle prossime settimane potrebbe riportare Perin in Liguria.