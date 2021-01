Genoa, Perin: "Stiamo diventando squadra. Ballardini ha portato la sua tranquillità"

Dopo il pari sul campo dell'Atalanta, il portiere del Genoa Mattia Perin ha parlato così a Sky Sport: "Stiamo diventando squadra: fino a poco tempo fa eravamo una rosa di ottimi individui, ma non eravamo una squadra. C'è da fare i complimenti ai miei compagni per essere venuti a Bergamo con questo coraggio. Non possiamo venire meno nell'atteggiamento e nel fuoco che abbiamo dentro. Ballardini ha portato le sue idee e la sua tranquillità, quando serve ci aiuta ad accendere un po' la miccia. Mi sento di elogiare il gruppo, abbiamo portato a casa un punto d'oro. C'è servito il pareggio di oggi, così come ci è servita la vittoria col Bologna, tutti i punti servono. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo goderci questo pareggio, che può essere stretto o meno, visto che non ricordo grandi occasioni per l'Atalanta. Da martedì si riparte, c'è un'altra partita da giocare e da vincere. Probabilmente quello che ci tiene accesi così è la classifica, non è giusto guardarla sempre ma aiuta a stare sempre sul pezzo".