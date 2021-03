Genoa, Scamacca: "Soddisfazione enorme per i due gol e i tre punti. Grazie ai miei compagni"

Dopo la doppietta di ieri al Tardini contro il Parma, Gianluca Scamacca ha parlato a Genoa Channel. Queste le sue parole: "La soddisfazione è enorme, non solo per i due gol ma soprattutto per i tre punti fondamentali in questo momento. Il gruppo è straordinari, tutti i ragazzi mi hanno aiutato e anche se non ho segnato per mesi mi sono stati tutti vicino. Non ho mai mollato. La convocazione in Under 21 mi ha stimolato. Dedico la doppietta a me stesso e alla mia famiglia".