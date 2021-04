Genoa, Shomurodov colpo alla Piatek: Preziosi si aspetta un'offerta monstre in estate

Da quasi sconosciuto a pezzo pregiato. Il Genoa si coccola Eldor Shomurodov e Preziosi già sogna l'asta in estate. Acquistato per oltre 7 milioni dal Roston, l'uzbeko sta ripagando la scelta grazie alle sue prestazioni. Un colpo alla Piatek, con il Genoa che potrebbe ripetere l'operazione del polacco: il valore è già raddoppiato, a gennaio era finito addirittura nel mirino della Juventus. In estate Preziosi si aspetta un’offerta monstre per lasciar partire uno dei nuovi gioielli rossoblù del gruppo di quest’anno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.