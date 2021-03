Genoa, Strootman l'indispensabile: il centrocampista olandese sempre in campo con Ballardini

Classe e determinazione in campo. Serio professionista fuori. In due parole Kevin Strootman. Il centrocampista olandese è stato uno dei rinforzi, pochi ma mirati, del mercato di gennaio del Genoa. A Roma Rudi Garcia l'aveva ribattezzato "Lavatrice" per la sua capacità di "pulire" anche i palloni più difficili che transitavano dalle sue parti e consegnarli ai compagni con precisione. L'impatto con la formazione di Davide Ballardini è stato importante per il giocatore che si è messo a disposizione del gruppo con umiltà. La stessa umiltà l'ha dimostrata in questa pausa per le Nazionali rinunciando a malincuore alla chiamata del ct orange Frank De Boer per lavorare a Pegli e aiutare il Vecchio Grifone a blindare ulteriormente la classifica.

Sempre in campo - "Sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene". Così si era pronunciato il centrocampista nel giorno della sua presentazione alla stampa. E mister Ballardini lo ha preso in parola, dopo averlo osservato ovviamente in allenamento. Strootman infatti ha giocato tutte le 11 partite, l'unico insieme a Ivan Radovanovic ad essere sempre schierato dal mister ravennate. Dai 45 minuti giocati contro l'Inter fino alla gara contro l'Inter giocata per intero, il centrocampista di proprietà dell'Olympique Marsiglia - ma che il club starebbe cercando di riscattare a giugno - ha dato il proprio contributo alla causa.

11 occasioni e tre assist - Calciatore capace di abbinare quantità e qualità nel centrocampo rossoblu ha creato ben undici occasioni da gol realizzando tre assist per i compagni. Il primo è stato al decimo minuto del match contro il Cagliari servendo a Destro la palla per il gol partita. Il secondo è stato più un lancio per Zappacosta che ha poi trovato il guizzo per sbloccare il derby della Lanterna contro la Samp e l'ultimo contro l'Udinese per il vantaggio di Pandev. Passaggi precisi (388 quelli complessivi) e lanci col contagiri (33 quelli andati a segno) ma anche tanto dinamismo con ben 21 contrasti effettuati dal suo esordio, meglio di lui ha fatto soltanto Mimmo Criscito con 22.

Da Marroccu a capitan Criscito - Nella tradizionale intervista a Sky prima del match contro il Parma, il ds Francesco Marroccu ha elogiato le sue qualità: "Faccio questo lavoro da tanti anni, ma mai stato di fronte a un campione. Credo di averlo trovato nel finale della mia carriera, è proprio un campione. Si vede da come parla, da come interagisce. Quindi più di questo non si può dire di un giocatore". "Strootman è un giocatore di classe, intelligente e umile - gli ha fatto eco Davide Ballardini a DAZN dopo la gara con l'Udinese -. Siamo felici di averlo, perché fa tutto, lo fa bene e con grande serietà". Anche il capitano Criscito ha sottolineato la professionalità in una recente chiacchierata ai nostri taccuini: "Kevin ha dimostrato fin dal primo giorno di essere un serio professionista oltre al grande giocatore che è. Come voto alla persona io do un bel 10. Ripeto, è un serio professionista che arriva al campo fra i primi, va in palestra e si allena dando l’esempio. Per noi è un valore aggiunto".