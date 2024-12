Genoa-Torino non si sblocca: al “Ferraris” il primo tempo finisce 0-0

Finisce la prima frazione di gara al “Ferraris” con Genoa e Torino fermi sul punteggio di 0-0. Parte forte la squadra di casa con Thorsby che viene cercato da Martin con un cross dalla sinistra ma Masina legge bene la traiettoria del pallone e allontana la minaccia. Al 23’ ci prova Badelj per i padroni di casa ma la sua conclusione sorvola la traversa. La risposta arriva con Linetty che vede uno spiraglio ma calcia debolmente fra le braccia di Leali.

Palo granata

Ancora centrocampisti pericolosi per il team di Vieira con Frendrup ma il suo rigore in movimento viene deviato in corner da Ricci. Il tempo si conclude con un’occasione per parte: prima é Miretti che prova un tiro-cross che si perde sul fondo e poi é Gineitis che conclude centralmente, tutto facile per Leali. L’occasione più ghiotta arriva con Vojvodina che colpisce il palo.