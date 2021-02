Genoa, Zajc: "Con Ballardini acquisto maggiore personalità e più coraggio"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Genoa Miha Zajc ha parlato di mister Davide Ballardini: "Con Ballardini abbiamo acquisito maggiore personalità e più coraggio. Siamo più alti in campo, e questa è una delle nostre principali qualità. Giochiamo allo stesso modo con qualunque avversario. E poi siamo forti sulle corsie esterne, c’è soddisfazione per come stanno andando le cose. Il Genoa non ha mai cambiato pelle ed è un aspetto importante. Il mister ci ha insegnato a soffrire, ad essere solidi mentalmente rimanendo uniti. In questo modo anche nei momenti complicati mostriamo coraggio e personalità, alla ricerca della partita perfetta. Commettiamo ancora qualche errore, ma la partita con il Verona ha dimostrato cosa siamo riusciti a fare in svantaggio e con un uomo in meno".