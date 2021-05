Giocatori dell'Inter in pressing su Conte. Il tecnico: "Finché non vedo Zhang non posso dire nulla"

Le pagine Inter del Corriere dello Sport si aprono con l'attesa di casa nerazzurra per l'incontro fra il tecnico Antonio Conte e il presidente Steven Zhang. Mercoledì, nel pranzo di squadra ad Appiano Gentile, diversi giocatori sarebbero andati in pressing sul tecnico per chiedere le sue intenzioni e per spingere verso la permanenza. Lo stesso Conte ha preso tempo: "Finché non vedo il presidente non posso dire nulla", la risposta alla squadra. All'uscita dal centro sportivo, poi, anche i tifosi si sono uniti al coro dei giocatori per chiedere la permanenza. Ma come noto, tutto è legato alla progettualità di casa Inter e alle garanzie che l'allenatore riceverà.

Già, ma quando sarà l'incontro risolutore? Ieri non ci sono state novità e difficilmente anche oggi ci saranno sviluppi, visto che Beppe Marotta sarà a Roma per un summit Figc, Aic e Leghe per la questione stipendi. Verosimile, quindi, un rimando a domani o al più tardi lunedì dopo l'Udinese.