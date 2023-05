Giroud da solo non può bastare al Milan. Da Morata a Scamacca, quanti nomi sul tavolo

La tripletta contro la Sampdoria ha confermato che Olivier Giroud, anche a 36 anni, può essere ancora molto utile al Milan, tanto che il club gli ha rinnovato il contratto per un'altra stagione. Ma lui da solo non può reggere l'intero attacco rossonero come è avvenuto in questa stagione e per questo motivo durante il mercato estivo i dirigenti del Diavolo cercheranno un nuovo centravanti da affiancare al francese e che possa alternarsi con lui.

Serve la Champions. A riferirlo è oggi il Corriere della Sera che spiega che ovviamente, per avere un budget più alto, sarà fondamentale qualificarsi alla prossima Champions League. Al momento il Milan è fuori dai primi quattro posti, ma mancano ancora due giornate alla fine del campionato e poi è attesa per oggi la nuova decisione sulla penalizzazione alla Juventus che potrebbe riportare la squadra di Stefano Pioli in zona Champions.

Profili diversi. In attesa di capire come si concluderà questo campionato, in via Aldo Rossi stanno già valutando diversi profili: Scamacca del West Ham, Morata dell’Atletico Madrid, Arnautovic del Bologna, Okafor del Salisburgo e anche Firmino, che lascerà il Liverpool a zero questa estate. Si tratta di attaccanti con caratteristiche, età e prezzi diversi, vedremo nelle prossime settimane su chi il Diavolo deciderà di andare all'assalto. L'unica certezza è che qualcuno arriverà perchè il solo Giroud non può bastare.