Gli uomini mercato dell'E.League - Pau Torres, il più degno erede di Sergio Ramos

Pau Torres è un figlio del Sottomarino. Perché al Villarreal gioca sin dai primi vagiti di carriera ed eccezion fatta per una stagione in prestito al Malaga, dove ha avuto per la prima volta vera continuità, ha sempre giocato in Giallo. Tanto da conquistarsi la Nazionale, sette presenze ma un ruolo da protagonista. Tanto da avere un rinnovo pesante, tanto da esser valutato dal club iberico 65 milioni di euro. A tanto ammonterebbe la nuova clausola rescissoria del centrale che con Luis Enrique è diventato presenza fissa anche con le Furie Rosse. Il Real Madrid, da tempo, pensa al nome del centrale di Villarreal, nato a pochi passi dall'Estadio de La Ceramica, per la successione di Sergio Ramos. Presto o tardi, è destinato a una grande. E con l'Europeo alle porte, forse, è l'ora del salto nell'Olimpo.

Nome Pau Torres

Squadra Villarreal

Anno di nascita 1997

Ruolo Difensore centrale

Scadenza del contratto 2024

Valutazione (Transfermarkt) 50 milioni