Godin: "Via dall'Inter per scelta di Conte. Futuro? Unico pensiero è salvare il Cagliari"

Lunghissima e profonda intervista di Diego Godin ai microfoni di As. Il difensore del Cagliari ha trattato tutti i temi principali della sua carriera, dal momento in Sardegna all'addio all'Inter arrivando fino ai ricordi dell'Atletico Madrid.

Cosa significa lottare per non retrocedere per uno come me?

"Già al Cerro in Uruguay avevo vissuto situazioni simili. Dopo tanti anni in Europa a lottare per vincere titoli è più difficile. Sono venuto al Cagliari per dare una mano, l'idea era aiutare la squadra a lottare per l'Europa League, fare un passo avanti, ovvero ciò che voleva il presidente. Siamo entrati in questa situazione che genera un po' di ansia, un po' di nervosismo e per me, che sono uno dei veterani, molta responsabilità che mi assumo e con cui convivo. Fino alla fine saranno delle finali".

Com'è Giovanni Simeone? Potrebbe far bene in Liga?

"Gio è un grandissimo ragazzo, un pezzo di pane. Ha una grande attitudine, si allena bene, è sempre positivo, cerca di migliorarsi, parla con lo staff. E ha grande forza fisica che gli dà qualcosa in più vicino all'area. Ha tutte le qualità per provare un altro campionato come quello spagnolo, o la Premier... Vedo le qualità e poi ha una grande forza di volontà. Continuerà a crescere".

La mia avventura all'Inter?

"Pensavo che avrei giocato nel mezzo della difesa, che è dove ero abituato a stare, facendo coperture e guidando la difesa. Ho dovuto fare un grande sforzo per cambiare la mia mentalità e il mio fisico, uno sforzo tremendo a 33-34 anni. L'ho fatto e ho finito facendo buone cose. Mi arrivano messaggi di affetto dai tifosi dell'Inter e questo non può essere un caso. Guadagnarsi questo tipo di rispetto non è stato semplice. Non sono rimasto per scelta del tecnico".

Fino a quando giocherò?

"Non so se mi restano 2, 3 o 4 anni. Guardo stagione dopo stagione. Ora voglio aiutare il Cagliari a salvarsi. Sono qua per una scelta familiare. E' un grandissimo club, qua amano gli uruguayani e penso solo alla salvezza. Un po' più a medio termine voglio giocare la Copa America, vincerla e portare l'Uruguay al Mondiale, giocando il mio quarto".

Perché me ne sono andato dall'Atletico?

"Non arrivammo ad un accordo per il rinnovo. Dopo 9 anni si era compiuto il ciclo. Ma non ho brutte parole per l'Atletico. Ho solo buoni ricordi di tutto e tutti. In quel momento piansi perché è difficile andartene da casa tua, dal posto che ami e in cui sei sempre voluto stare".

In passato il Cholo disse che se non avessi rinnovato se ne sarebbe andato?

"Sì, era l'estate del 2015. C'era il Manchester City che avrebbe pagato più della mia clausola. Io stavo negoziando con l'Atletico e il City spingeva, il Cholo lo scoprì dal Giappone mentre io ero rimasto a Madrid. Tutti si strinsero, da Gabi a Raul Garcia e Tiago e il Cholo disse: "Se se ne va Godin, me ne vado io". Qualche giorno dopo stavo già rinnovando. Questo dimostra il gruppo che c'era".

Tornare all'Atletico, magari anche con altre vesti?

"Io penso solo al cagliari e all'Uruguay e non guardo altro. Ne abbiamo parlato però. Quando ci ritireremo tutti, affronteremo la questione".

Haaland o Mbappé?

"Per la mia squadra prenderei Haaland".