Gol Lazio in fuorigioco, Caressa: "Rocchi faccia sentire l'audio, se c'è errore bisogna rigiocare"

Negli studi di ‘Sky Calcio Show’ si torna a parlare del gol di Acerbi convalidato in Spezia-Lazio 3-4. Il conduttore Fabio Caressa si infervora sull’argomento: “Il VAR deve essere un aiuto per gli arbitri, ma la sensazione dall’inizio dell’anno è che VAR e arbitri non giochino di squadra ma uno contro l’altro. Il calcio è di chi lo guarda, io invito Rocchi domani mattina a telefonare a Radio 1 e a farci sentire l’audio del VAR. Ce lo deve far sentire e ci deve dire se questo è stato un errore di comunicazione o meno. Se Pairetto ha deciso senza aspettare il VAR non deve arbitrare mai più, oppure se c’è stato un errore tecnico ce lo deve dire. L’audio è importante in queste occasioni. Se ammettono l’errore tecnico, se ammettono di non essersi accorti che non c’era il portiere in porta e quindi che Acerbi era in fuorigioco, va ripetuta la partita”.