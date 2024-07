Ufficiale Goncalinho resta un'altra stagione al Genoa, prolungato il prestito dal Belenenses

La carriera del giovane centrocampista offensivo portoghese Joao Goncalinho (18 anni) continuerà a svilupparsi in Italia anche l'anno prossimo, e sempre difendendo i colori rossoblù del Genoa. Arrivato in Liguria l'estate scorsa, con il Grifone che l'ha prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Belenenses, non è stata ancora attivata l'opzione ma nonostante questo Goncalinho non si muove.

Il motivo è presto detto: secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, il Genoa ha infatti rinnovato per un altro anno il trasferimento a titolo temporaneo del portoghese classe 2005. Goncalinho dunque rimane in prestito, il Genoa mantiene anche il diritto di riscatto che aveva impostato nell'affare di un anno fa. Adesso è anche ufficiale, come si apprende dai canali ufficiali della Lega Serie A.

Nella passata annata Goncalinho ha giocato 8 partite con la formazione Primavera del Genoa, segnando anche un gol prima di un infortunio che lo ha costretto fuori per il resto della stagione, un problema dal quale però si è adesso completamente ripreso.