Gosens all'Inter, ieri controlli medici in gran segreto: rientrerà dall'infortunio a fine febbraio

vedi letture

Robin Gosens all'Inter, ci siamo. Come sottolinea questa mattina La Gazzetta dello Sport, il tedesco ieri pomeriggio è stato sottoposto in gran segreto ad alcuni controlli per verificare i tempi di recupero dal suo infortunio muscolare, con la conferma che il ritorno in campo sarà all'incirca a fine febbraio.

Oggi visite mediche ufficiali (attualmente in corso) e firma sul contratto fino a giugno 2026, Gosens ha già parlato con mister Simone Inzaghi ed è pronto a chiudere il suo trasferimento dall'Atalanta all'Inter per circa 22 milioni di euro più 5 di bonus.